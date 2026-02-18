A- A+

CARNAVAL 2026 Jaboatão encerra Carnaval da Gente 2026 com foco em segurança e impacto econômico Festa reuniu mais de 100 mil foliões por dia, movimentou cerca de R$ 80 milhões e teve cinco polos espalhados pelo município

O "Carnaval da Gente 2026" chegou ao fim em Jaboatão dos Guararapes com um balanço marcado pela descentralização da programação, reforço na segurança, ações de cidadania e impacto direto na economia local.

A folia ocorreu entre a quinta-feira (12) e a terça-feira (17), com apoio do Governo de Pernambuco, por meio do projeto Pernambuco Meu País, que inseriu o município no circuito carnavalesco estadual.

A programação foi distribuída em cinco polos oficiais: Jaboatão Centro, Praias/Candeias, Curados e polos itinerantes, levando a festa a diferentes regiões da cidade.

Ao longo dos seis dias, foram realizadas 300 contratações artísticas, reunindo atrações locais e nacionais, além do apoio a 290 blocos e manifestações populares, em uma estratégia voltada à valorização das tradições culturais do município.

A grade buscou equilibrar artistas de projeção nacional com nomes da cena local.

Passaram pelos palcos atrações como Banda Sem Compromisso, Priscila Senna, Revelação, Molejo, Dilsinho e Amigas do Brega. Artistas da cidade também tiveram destaque, entre eles Marcelo Pernambucano, Matheus Nocaute, Mateus & Katilinda e Conde Só Brega.

Segurança

Na área de segurança, os seis dias de festa transcorreram sem registro de grandes incidentes violentos ou ocorrências graves de saúde, de acordo com a Prefeitura.

A atuação integrada da Secretaria de Segurança Cidadã com a Polícia Militar de Pernambuco garantiu o acompanhamento dos polos. Ao todo, 230 guardas municipais foram mobilizados, além do efetivo da PM e equipes de trânsito.

No ordenamento viário, 100 agentes acompanharam blocos e trios, além de atuar nos pontos de interdição, assegurando a mobilidade durante as apresentações. A Patrulha Maria da Penha atendeu a dois chamados relacionados ao descumprimento de medidas judiciais de restrição.

As ações de cidadania também integraram a programação. A Prefeitura distribuiu 1.700 pulseiras de identificação para crianças, por meio da ação Criança Segura.

Acessibilidade

Os principais polos contaram ainda com camarotes de acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A fiscalização contra o trabalho infantil foi intensificada, resultando em sete notificações, todas verificadas pelos órgãos competentes.

Saúde

Na saúde, os postos de atendimento instalados nos polos registraram baixa demanda, com poucas remoções para unidades de saúde. Paralelamente, equipes da Secretaria de Saúde realizaram ações preventivas, com a aplicação de 1.780 testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, além da distribuição de 15,6 mil preservativos.

A Vigilância Sanitária realizou 450 inspeções ao longo da festa, abrangendo 220 banheiros químicos, oito camarotes, dez postos médicos e dez postos de testagem, com o objetivo de garantir condições adequadas de higiene para foliões e trabalhadores.

Turismo

Do ponto de vista econômico, Jaboatão dos Guararapes registrou números expressivos. Segundo estimativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cerca de R$ 80 milhões circularam durante os seis dias de festa, impulsionando o comércio, o setor de serviços e a economia criativa. A rede hoteleira alcançou 99% de ocupação no período.

O Carnaval também representou oportunidade de geração de renda para empreendedores e comerciantes informais que atuaram nos polos. Muitos relataram aumento no faturamento durante o período momesco.

A gestora do programa de Políticas Públicas Sociais (PPS), Andréa Medeiros, destacou esse aspecto da festa.

“O Carnaval da Gente não é apenas entretenimento. É uma política pública que gera emprego, renda e oportunidades. Vimos de perto o trabalho dos ambulantes, dos artesãos, dos pequenos empreendedores que encontraram na festa uma chance de aumentar a renda familiar. Esse é o Carnaval que acredita nas pessoas e valoriza quem faz a economia girar", afirmou.

A Prefeitura também destacou o esforço coletivo na realização da festa. Mais de 1.000 servidores municipais atuaram direta e indiretamente nas áreas de segurança, saúde, limpeza urbana, mobilidade, cultura e assistência social.

O prefeito Mano Medeiros agradeceu às equipes envolvidas.

“Quero agradecer, de coração, a cada servidor e servidora que dedicou seu esforço para que o Carnaval da Gente 2026 fosse um sucesso. Foram dias intensos, de muito trabalho, mas também de aprendizado. Estar presente em cada polo, em cada bairro, nos mostrou o quanto nossa cidade é rica e plural. Esse é o caminho: governar perto das pessoas, valorizando nossa tradição e nossa cultura".

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também