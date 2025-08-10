A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: encontrado menino de 7 anos que havia desaparecido em Candeias; busca mobilizou internet Desaparecimento aconteceu no final da tarde do sábado (9)

Após grande mobilização nas redes sociais, o menino Jonatas, de 7 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (10).



O desaparecimento aconteceu no final da tarde do sábado (9), nas proximidades do Edifício Parati, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.



A criança passeava de bicicleta com familiares na orla da praia quando sumiu, dando início a uma mobilização para encontrá-lo.

Com o apoio da Polícia Militar, parentes, amigos e voluntários começaram as buscas ainda na noite do sábado.

A procura se estendeu por diversos pontos da região, desde a orla de Candeias até o bairro de Piedade, incluindo terrenos baldios, mas sem resultados.



O reencontro emocionante do garoto com a mãe, identificada como Adelma, neste domingo, foi registrado em vídeo.

"Eu pensei que meu filho estava morto, sequestrado", disse a mãe, bastante emocionada ao ter o filho de volta nos braços.



Ainda na gravação, uma mulher não identificada, afirma ter encontrado Jonatas na noite anterior e diz que tentou entregá-lo na casa de um parente, mas não conseguiu.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso, registrado por meio da Delegacia de Prazeres, e que as diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido.

