Jaboatão: encontrado menino de 7 anos que havia desaparecido em Candeias; busca mobilizou internet
Desaparecimento aconteceu no final da tarde do sábado (9)
Após grande mobilização nas redes sociais, o menino Jonatas, de 7 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (10).
O desaparecimento aconteceu no final da tarde do sábado (9), nas proximidades do Edifício Parati, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.
A criança passeava de bicicleta com familiares na orla da praia quando sumiu, dando início a uma mobilização para encontrá-lo.
Com o apoio da Polícia Militar, parentes, amigos e voluntários começaram as buscas ainda na noite do sábado.
A procura se estendeu por diversos pontos da região, desde a orla de Candeias até o bairro de Piedade, incluindo terrenos baldios, mas sem resultados.
O reencontro emocionante do garoto com a mãe, identificada como Adelma, neste domingo, foi registrado em vídeo.
"Eu pensei que meu filho estava morto, sequestrado", disse a mãe, bastante emocionada ao ter o filho de volta nos braços.
Ainda na gravação, uma mulher não identificada, afirma ter encontrado Jonatas na noite anterior e diz que tentou entregá-lo na casa de um parente, mas não conseguiu.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso, registrado por meio da Delegacia de Prazeres, e que as diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido.