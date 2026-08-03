Fuzil de uso restrito a forças de segurança pertencente a líder do tráfico é apreendido em Jaboatão
Também foram encontrados dois carregadores e 275 munições
Um fuzil calibre 5,56 milímetros de uso restrito às Forças Armadas e órgãos de segurança pública foi encontrado em uma residência no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que atuou na ocorrência no sábado (1º), o armamento pertencia ao líder do tráfico na localidade.
Equipes do 6º BPM
"A moradora autorizou a entrada dos policiais, sendo localizado sobre o guarda-roupa um fuzil calibre 5,56 com numeração suprimida", afirmou a PM.
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Ainda de acordo com a corporação, no local também foram encontrados dois carregadores e 275 munições.
" Diante dos fatos, a mulher foi conduzida, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Prazeres [também em Jaboatão] para adoção das medidas legais cabíveis", informou a PMPE.
Uso restrito
O fuzil calibre 5,56 mm é de uso restrito no Brasil, sendo classificado devido ao seu emprego como armamento tático e militar. Pela atual legislação, o acesso a esse tipo de equipamento é permitido às Forças Armadas e órgãos de segurança pública.