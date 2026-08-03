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JABOATÃO

Fuzil de uso restrito a forças de segurança pertencente a líder do tráfico é apreendido em Jaboatão

Também foram encontrados dois carregadores e 275 munições

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Armamento pertencia ao líder do tráfico na localidadeArmamento pertencia ao líder do tráfico na localidade - Foto: PMPE/Divulgação

Um fuzil calibre 5,56 milímetros de uso restrito às Forças Armadas e órgãos de segurança pública foi encontrado em uma residência no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

 Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que atuou na ocorrência no sábado (1º), o armamento pertencia ao líder do tráfico na localidade.

Equipes do 6º BPM   receberem informações de que uma mulher estaria  guardando o fuzil   se descolaram até o endereço suspeito. 

"A moradora autorizou a entrada dos policiais, sendo localizado sobre o guarda-roupa um fuzil calibre 5,56 com numeração suprimida", afirmou a PM.

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Ainda de acordo com a corporação, no local também foram encontrados dois carregadores e 275 munições.

" Diante dos fatos, a mulher foi conduzida, juntamente com o material apreendido,  à Delegacia de Prazeres [também em Jaboatão] para adoção das medidas legais cabíveis", informou a PMPE.

Uso restrito
O fuzil calibre 5,56 mm é de uso restrito no Brasil, sendo classificado devido ao seu emprego como armamento tático e militar. Pela atual legislação, o acesso a esse tipo de equipamento é permitido às Forças Armadas e órgãos de segurança pública.

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