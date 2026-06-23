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Região Metropolitana do Recife Jaboatão: homem de 30 anos é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Candeias Vítima seria uma menina de 3 anos, vítima de abusos do padrasto

Um homem de 30 anos foi preso por estupro de vulnerável no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a prisão em flagrante aconteceu nessa segunda-feira (22), e foi registrada por meio da 2ª Delegacia da Mulher de Prazeres.

A vítima seria uma menina de 3 anos, vítima de abusos do padrasto.



Em entrevista ao g1, a mãe da criança informou ter descoberto o crime em vídeos encontrados na lixeira do celular do companheiro, com quem convivia há quatro meses. Os abusos teriam ocorrido enquanto a mulher estava no trabalho.

"Após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para audiência de custódia ficando à disposição da Justiça", afirmou a PCPE, que não divulgou o nome do suspeito e não detalhou o caso.

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