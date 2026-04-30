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Região Metropolitana do Recife Jaboatão: homem é preso ao tentar matar ex-companheira com golpes de arma branca na cabeça Agressor foi autuado por tentativa de feminicídio

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de agredir a ex-companheira com golpes de arma branca na cabeça. O agressor foi autuado por tentativa de feminicídio.



O caso aconteceu em uma residência no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, a mulher ferida, de 34 anos, foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada.

Em seguida, a vítima e o suspeito foram encaminhados à Delegacia da Mulher para a adoção das medidas legais cabíveis.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem foi preso e autuado por tentativa de feminicídio, por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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