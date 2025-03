A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: homem é preso suspeito de matar tio de 61 anos e cachorro a facadas Crime aconteceu em uma residência na rua Dois de Dezembro, no bairro Padre Roma, nessa quinta-feira (13)

Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio tio, um idoso de 61 anos, e um cachorro em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu em uma residência na rua Dois de Dezembro, no bairro Padre Roma, nessa quinta-feira (13).

Policiais militares foram acionados para a ocorrência e avistaram o idoso e o cachorro sem vida, com ferimentos provocados por faca.

O sobrinho da vítima, de 30 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por homicídio consumado, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife.

A PCPE investiga as circustâncias e motivação do crime por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento", destacou a corporação.

