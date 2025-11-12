Jaboatão: homem morre e mulher fica ferida após carro onde estavam ser alvo de tiros em Santo Aleixo
Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12), na Rua do Livramento
Um carro ocupado por um homem e uma mulher foi alvo de vários tiros, resultando em um morto e outro ferido em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife
O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12), na Rua do Livramento, no bairro de Santo Aleixo.
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que o 25º BPM foi acionado, confirmou o fato e isolou a área até a chegada dos órgãos competentes.
O homem, de 24 anos, morreu no local, e a mulher, de 22, ficou ferida. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
A mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado, em Jaboatão, e transferida para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Não há informações sobre seu atual estado de saúde.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que as ocorrências de homicídio e tentativa de homicídio foram registradas por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.
"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", afirmou a PCPE.