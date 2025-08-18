A- A+

SEGURANÇA Jaboatão inaugura Academia da Guarda Municipal e Centro de formação profissional nesta terça-feira Inauguração tem o objetivo de fazer a capacitação da guarda municipal

Nesta terça-feira (19), a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes inaugura o Centro Municipal de Formação e Academia da Guarda Civil, no prédio do antigo SENAI, na rua Alberto Barreto, no Jaboatão Centro. O evento terá início a partir das 10h.

A inauguração tem o objetivo de fazer a capacitação da guarda municipal, para o aperfeiçoamento profissional permanente e melhor desempenho ético-profissional dos integrantes da corporação.

De acordo com o prefeito Mano Medeiros, os guardas municipais terão um espaço de aprendizado bem estruturado e seguro. “Eles terão melhores condições para aprimorar suas habilidades, visando servir à população jaboatonense”, destacou Mano Medeiros.





A inauguração é mais um passo importante para que a prefeitura esteja apta para o armamento da sua Guarda Municipal. O processo foi iniciado em abril, junto à Polícia Federal.

“Os guardas serão preparados para usar a arma e anualmente farão treinamento para manutenção do porte da arma”, explicou o secretário executivo de segurança cidadã, Fred Saraiva.

O Centro Municipal de Formação tem objetivo de oferecer um espaço para capacitação profissional dos servidores da prefeitura e da população. O prefeito de Jaboatão destacou a importância do espaço para todos que buscam melhorias nas suas atividades.



“Vamos oferecer cursos e capacitação para os servidores da prefeitura e para a sociedade, nas mais diversas áreas da qualificação profissional, como defesa civil, assistência social, saúde e outros”, afirmou Mano Medeiros.



Com informações da assessoria.

