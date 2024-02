Jaboatão inaugura primeiro Ambulatório de Ensino e Serviços do Nordeste nesta terça-feira (20)

A- A+

O município do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, inaugura nesta terça-feira (20), às 17h, o primeiro Ambulatório Especializado em Ensino e Serviços (AEES) do Nordeste. Custeado pelo Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde (COAPES), realizado entre a Afya Faculdade de Ciências Médicas e a Secretaria de Saúde do Município, a unidade de saúde será referência na Região para o atendimento ambulatorial, via regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), à população.

Localizado no bairro de Prazeres, o AEES foi construído como compromisso de contrapartida da Afya ao município de Jaboatão, dentro do edital da instituição de ensino com o Programa Mais Médicos (PMM), do Governo Federal. O PMM tem como objetivo levar médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais e investe na qualificação e formação médica, buscando, assim, resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, como também criando condições para continuar garantindo um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam o SUS diariamente.

Dentro desse princípio do PMM, a faculdade Afya é a responsável pela formação e qualificação de médicos vinculados ao programa federal, em Jaboatão dos Guararapes. Para o AEES, foram destinado R$ 12 milhões em recursos do COAPES, aplicados da construção civil à estrutura de equipamentos. O terreno foi uma doação da prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. “O ambulatório é uma inovação, pois é de assistência médica e acadêmica na assistência ao município. Então, além dos serviços ofertados à população via SUS, o ambulatório também será um espaço para desenvolvermos atividades de ensino, pesquisa e extensão”, afirmou Vanessa Piasson, diretora-geral da Afya Jaboatão.

O ambulatório funcionará de segunda a sexta, das 7h às 17h, tendo à disposição 15 médicos por turno. Para cada médico, um grupo de até seis estudantes, a partir do 5º período do curso de medicina da Afya, acompanhará os atendimentos. A previsão é que sejam realizados 1.370 atendimentos por mês no ambulatório, que vai ofertar, inicialmente, consultas nas áreas de psicologia, psiquiatria, pediatria, neurologia, mastologia e dermatologia. Posteriormente, deverão ser implantados serviços de raios-x, ultrassonografia e atendimento de farmácia.

“Além dos atendimentos em nível ambulatorial, o AEES também conta com auditório e salas de estudo, proporcionando um ambiente rico para o estudante se desenvolver e se aperfeiçoar enquanto profissional. Os estudantes terão a oportunidade de desenvolver a assistência, gestão e educação, que são diretrizes curriculares da medicina. Também terão a oportunidade de desenvolver projetos e atividades extracurriculares”, ressaltou a secretária de Saúde Zelma Pessôa.

“A gente está trazendo para o AEES especialidades que possuem alta demanda no município. Então, a partir desses atendimentos, vamos diminuir as filas de espera que existem nessas especialidades, ampliando a cobertura de saúde da população”, destacou o prefeito Mano Medeiros. Além disto, “vamos levar mais experiência prática para os trabalhos acadêmicos e científicos da Afya”, apontou Vanessa Piasson.

Assim como acontece na regulação para atendimento em especialidades no SUS, os atendimentos no AEES Jaboatão acontecem a partir do encaminhamento da Unidade Básica de Saúde, com a marcação das consultas ou exames de forma regulada e acompanhada através do aplicativo "DE OLHO NA CONSULTA", da Secretaria de Saúde do Jaboatão dos Guararapes. “A gestão dos encaminhamentos para atendimento será todo de responsabilidade da prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, ampliando a oferta de consultas especializadas com um novo modelo de cuidado e atenção”, ressaltou Mano Medeiros.

ESPORTES

Além do ambulatório, foi possível destinar contrapartidas para a requalificação do campo de futebol que já era utilizado para escolinhas pela comunidade, e que fica instalado no mesmo terreno onde foi construído o AEES. “Não poderíamos tirar isso da comunidade, até porque o tipo de atividade exercida no campo também é uma atividade de promoção e cuidado da saúde”, afirmou a diretora-geral da Afya Jaboatão.

SOBRE O COPAES JABOATÃO

O município do Jaboatão dos Guararapes foi pioneiro na implantação do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde (COAPES) no Estado, em 2017. Juntamente com as instituições de ensino, trabalhadores da rede municipal e controle social, o COAPES contribui no intuito de formar o profissional dentro dos cenários reais do mundo do trabalho trazendo impactos significativos à saúde da população.

SOBRE A AFYA

A Afya, maior hub de educação e soluções digitais para médicos no Brasil, é líder no ensino de medicina no Brasil e atualmente possui 3.163 vagas autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC). O grupo conta com 32 Instituições de Ensino Superior, sendo 30 com oferta do curso de medicina, e 15 unidades de pós-graduação e educação continuada na área médica e de saúde, cobrindo todas as regiões do Brasil.

Atualmente, um em cada 3 médicos e estudantes de medicina do país utiliza pelo menos uma solução digital da Afya. São quase 300 mil usuários ativos, impactando a vida de milhões de brasileiros ao ano por meio de atendimentos com suporte da tecnologia.

Há mais de 20 anos formando médicos em cidades de pequeno e médio porte pelo país, o propósito da Afya é transformar a saúde em conjunto com quem tem a medicina como vocação. Em 2022, foram realizados quase meio milhão de atendimentos gratuitos de medicina, saúde e outras áreas do conhecimento às comunidades de entorno dos campi com o apoio de 662 parcerias para cenários de prática (graduação e pós-graduação).

SERVIÇO

Inauguração AEES Jaboatão

Data: 20/02/2024

Endereço: Rua Palácio da Batalha, 88, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes



Veja também

BRASIL Justiça condena Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle, a 6 anos por contrabando de armas