Jaboatão inaugura sala de monitoramento de chuvas; cidade acumula quase 150 mm em 24 horas

Começou a funcionar, nesta quarta-feira (24), a Sala Integrada de Emergência em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O espaço, que monitora de forma ininterrupta chuvas, ocorrências e meteorologia, funciona no Palácio da Batalha, localizado no bairro de Prazeres.

A sala foi inaugurada em um dia de fortes chuvas na cidade. Segundo a prefeitura, 148 milímetros foram registrados em 24 horas, contadas até 12h desta quarta. O acumulado corresponde a quase metade da média esperada para o mês de maio.

A Defesa Civil de Jaboatão informou que atende aos chamados nas ruas, mas não houve registro de incidentes graves. No Recife, um muro desabou e atingiu uma casa no bairro do Vasco da Gama.

As chuvas devem continuar ao longo desta quarta-feira, segundo a Apac e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiram nível de alerta laranja. Durante o dia, a tendência é de intensificação na Mata Sul do Estado.

Além da Defesa Civil, todas as secretarias municipais estão mobilizadas de forma integrada para garantir a antecipação de respostas e mitigação de danos, garante a prefeitura.

A prefeitura indica locais de refúgio e abrigo para receber moradores que fiquem desalojados ou desabrigados, caso não tenham nenhum local para ir.

Moradores de alguns locais com maiores riscos já receberam orientação para buscarem locais seguros, preferencialmente em residências de parentes ou amigos.

Plano de emergência

O município entrou em estado de alerta por conta das chuvas. Esse aviso faz parte do Plano Integrado de Emergência (PIE) estruturado pela Defesa Civil, para, gradativamente, ir mobilizando os órgãos e pessoas necessárias e ampliando a forma de ação, conforme avaliação de riscos.

No caso de a situação se agravar, o município entra no estado de alerta máximo, com evacuação imediata e acionamento de todos os órgãos envolvidos no plano de contingência, inclusive do gabinete integrado de emergência, de acordo com a prefeitura.

“A criação da Secretaria de Defesa Civil, com o reforço de 94 profissionais contratados recentemente, foi uma das principais medidas adotadas pelo município do Jaboatão para reforçar a prevenção referente a deslizamentos e inundações e agir mais rapidamente quando preciso, pois nosso foco é o de salvar vidas”, declara o prefeito Mano Medeiros.

A Prefeitura de Jaboatão vai colocar em funcionamento, até a próxima semana, duas bases de plantão da Defesa Civil, uma na comunidade de Jardim Monte Verde, no bairro de Dois Carneiros, e outra no Curado II, na Unidade de Saúde da Família (USF).

As bases serão montadas em contêineres, com o objetivo de manter equipes do órgão mais próximas a áreas de alto risco de deslizamentos, durante o inverno, para dar respostas mais rápidas à população.

