A- A+

coronavírus Jaboatão inicia nesta terça (25) aplicação da vacina bivalente para público com 18 anos ou mais O imunizante deve ser aplicado como dose de reforço para a população cujo o esquema básico esteja completo com pelo menos duas doses

Nesta terça-feira (25), a cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, inicia a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para a população com 18 anos ou mais.



O imunizante deve ser aplicado como dose de reforço para a população cujo o esquema básico esteja completo com pelo menos duas doses da vacina contra a doença, com intervalo mínimo de quatro meses da última dose.

A imunização acontece em policlínicas e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBTs), sem a necessidade de agendamento. Os pontos podem ser conferidos no site ou aplicativo "De Olho na Consulta".



Segundo a Prefeitura de Jaboatão, no sábado (29), será realizado o Dia D de Vacinação na cidade. A ação acontecerá das 9h às 15h, no Shopping Guararapes e também na Policlínica Mariinha Melo, em Vila Rica.



A vacinação para a faixa etária foi liberada pelo Ministério da Saúde nessa segunda-feira (24). O Governo de Pernambuco seguiu a recomendação e autorizou os municípios a iniciarem a aplicação de acordo com a disponibilidade de estoque.



Confira os pontos de vacinação bivalente em Jaboatãos dos Guararapes:

Veja também

venezuela Opositor venezuelano Guaidó denuncia expulsão da Colômbia