educação Jaboatão inicia reserva de vagas para estudantes novatos do ano letivo 2026; confira calendário Nesta primeira etapa, está disponível cadastro apenas para aqueles que têm irmãos matriculados em alguma escola da rede municipal

Começa nesta segunda (20) e segue até quarta-feira (22) a reserva de vagas para estudantes novatos que desejam ingressar na rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em 2026.



Nesta primeira etapa, está disponível cadastro apenas para aqueles que têm irmãos matriculados em alguma escola da rede municipal e querem estudar em unidades públicas da cidade.



O cadastro deve ser realizado somente pela internet. Posteriormente, entre os dias 29 e 31 de outubro, os pais ou responsáveis precisam comparecer a escola escolhida para apresentar documento oficial e efetivar a reserva.



Já no dia 26 de novembro, deverá ser feita a confirmação final da reserva, que poderá ser realizada presencialmente na unidade de ensino ou online, pelo site da Prefeitura de Jaboatão.

"A prioridade para ingresso de alunos com irmãos já matriculados está prevista na Lei Municipal nº 1.558, de 26 de maio de 2023", destacou a prefeitura.



Segunda etapa

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Jaboatão, entre os dias 8 e 19 de dezembro, será aberta a segunda etapa da reserva de matrículas, desta vez, voltada ao público em geral, com as vagas remanescentes. No período, interessados devem realizar o cadastro também pela internet.

Já as matrículas finais para ambas as etapas estão previstas para o período entre 5 e 9 de janeiro de 2026, quando os pais e responsáveis devem comparecer à unidade de ensino escolhida com os seguintes documentos:



Cópia da certidão de nascimento da criança ou estudante;

Cópia do RG e CPF da criança ou estudante;

Cópia do RG e CPF do pai, mãe ou responsável;

Comprovante de residência atualizado dos últimos 60 dias;

Cópia do cartão de vacina atualizado;

Uma foto 3x4;

Histórico escolar original;

Cópia do cartão do SUS e do Bolsa Família;

Laudo médico para estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou altas habilidades/superdotação;

Cópia do exame do grupo sanguíneo e fator RH;

Cópia do NIS do estudante.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones da Secretaria Municipal de Educação: (81) 9.9975-4249 ou (81) 9.9975-3340.

