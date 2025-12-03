A- A+

TECNOLOGIA Jaboatão recebe instalação do sistema de alerta de raios BTD-200; veja como vai funcionar Sistema será utilizado pela Defesa Civil Municipal como parte das ações de prevenção e diminuição de riscos

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, recebe a instalação de um sistema de alerta de raios BTD-200, que será utilizado pela Defesa Civil Municipal como parte das ações de prevenção e diminuição de riscos associados a descargas atmosféricas.

O instrumento deverá ser integrado à rede de monitoramento meteorológico do município, contribuindo diretamente para a segurança de áreas públicas, escolas, eventos e infraestruturas críticas.

“O objetivo é ampliar a capacidade de resposta do município diante de eventos extremos, prevenindo perdas humanas e patrimoniais”, explica Rodnei Miotto, diretor RoMiotto Instrumentos de Medição, empresa responsável pela instalação.

Sistema de alerta de raios BTD-200, da RoMiotto, será instalado em Jaboatão dos Guararapes em parceria com a Defesa Civil Municipal | Foto: RoMiotto Instrumentos de Medição/Divulgação

O BTD-200 é um sistema de alerta de distúrbios atmosféricos fabricado pela Senseca, capaz de detectar raios do tipo nuvem-solo, intranuvem e nuvem-nuvem a até 35 km de distância.

O equipamento possui acionamento de alarme totalmente automático, emitindo alertas de risco antes mesmo da queda do primeiro raio, o que permite antecipar medidas de segurança. Além disso, o sistema está em conformidade com a norma EN50536:2011+/A1:2012 para detectores Classe 1, garantindo alta precisão e confiabilidade.

A instalação do BTD-200 em Jaboatão dos Guararapes será realizada no formato de uma Prova de Conceito (POC), um teste inicial que tem como objetivo verificar a viabilidade técnica e operacional de uma tecnologia antes de adotá-la definitivamente.

No caso do projeto, a POC permitirá demonstrar, em ambiente real, a eficiência do sistema na detecção e emissão de alertas de descargas atmosféricas, além de avaliar sua integração à rede de monitoramento da Defesa Civil.

Com a execução da Prova de Conceito, a Defesa Civil de Jaboatão passará a contar com um recurso tecnológico de ponta, capaz de detectar tempestades elétricas em tempo real e emitir alertas preventivos que apoiam a tomada de decisões.

A expectativa é que, após o período de testes, o equipamento passe a integrar definitivamente os ativos da rede municipal de monitoramento.

