A Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva do jovem de 18 anos que dirigia a caminhonete envolvida no acidente que matou duas pessoas no Monte dos Guararapes, em Jaboatão, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O condutor, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduzia uma Hilux acompanhado do pai, de 48 anos, quando houve a colisão.

O sinistro de trânsito aconteceu na última segunda-feira (14). Na ocasião, a caminhonete Hilux colidiu contra um veículo Parati, onde estava uma família. O carro ficou destruído.

Uma bebê recém-nascida e o pai, que dirigia a Parati, não resistiram ao impacto da batida e morreram no local.

Já uma jovem de 20 anos, mãe do bebê, e a outra filha do casal, de 2 anos, foram socorridas com ferimentos ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Inicialmente, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, pai e filho, que estavam na Hilux, foram presos em flagrante pelos seguintes crimes: acidente de trânsito com vítima fatal, morte a esclarecer, homicídio de trânsito com dolo eventual, direção de veículos sem habilitação e outras ocorrências de trânsito.

Após a prisão ainda na segunda-feira (14), pai e filho foram conduzidos à Delegacia de Prazeres para realização dos procedimentos cabíveis e ficaram à disposição da Justiça.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que o condutor, de 18 anos, passou por audiência de custódia nessa terça-feira (15) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na RMR. O TJPE não confirmou se o pai do jovem também passou por audiência de custódia.

