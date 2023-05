A- A+

Vacina Jaboatão libera vacinação contra gripe para todas as pessoas a partir de seis meses O município se une ao Recife e Paulista, que também já liberaram o imunizante para todos os públicos

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, seguiu a recomendação do Ministério da Saúde e ampliou, nesta segunda-feira (15), a vacinação contra a Influenza (gripe) para todas as pessoas a partir dos seis meses de vida.

Jaboatão se une ao Recife e Paulista, que também já liberaram o imunizante para todos os públicos.

Todas as unidades de saúde, policlínicas, UBS’s e USF’s do município estão aplicando a dose do imunizante. Nesses locais, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Ainda é possível se vacinar no Shopping Guararapes, também de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para qualquer um dos pontos escolhidos, não é necessário agendamento.

Documentação

É preciso levar cartão de vacina e um documento oficial com foto para serem apresentados no momento da vacinação.

Se a pessoa já for cadastrada na rede municipal, não precisa levar comprovante de residência. Caso contrário, é obrigatório apresentar uma conta em seu nome.

No caso dos menores de idade, é solicitado o comprovante de residência em nome dos pais ou responsáveis.

O público pode conferir as unidades de saúde no site De Olho na Consulta ou no aplicativo deolhonaconsulta.

