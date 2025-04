A- A+

Violência Jaboatão: mulher é agredida por funcionário do metrô na frente do filho com Síndrome de Down Por meio de nota, a CBTU afirmou que promoveu afastamento cautelar do empregado para apuração dos fatos

Uma mulher de 31 anos foi agredida em frente ao seu filho, uma criança com Síndrome de Down, na manhã desta segunda-feira (28), na estação Alto do Céu, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Registrado em vídeo, o ataque foi desferido por um funcionário da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Segundo o esposo da vítima, ao blog Cavaleiro Ordinário, a criança estava sendo levada para uma sessão de terapia, quando precisou utilizar o banheiro da estação. Contudo, o menino não teria conseguido usar o vaso sanitário de forma adequada, sujando o local.

Conforme depoimento, a mãe tentou limpar o local, mas uma parte dos dejetos acabou permanecendo no chão. Funcionários da CBTU teriam se prontificado para ajudar na situação, porém, o chefe da estação chegou para confrontar a mulher.

Agressor de uma criança com Síndrome de Down e sua mãe na rampa externa na Estação Alto do Céu - Reprodução/@cavaleiroordinariooficial

A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE), através de nota oficial, informou que o agressor foi preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Prazeres para a realização dos procedimentos necessários.

O homem está sendo autuado por acusação de ameaça e vias de fato. As investigações seguem em andamento.

Por nota, a CBTU afirmou que tomará as medidas cabíveis diante do fato e lamentou o ocorrido.



Confira nota da CBTU

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) manifesta profunda indignação em relação às imagens que circulam nas redes sociais e na imprensa, as quais retratam uma agressão ocorrida na rampa externa na Estação Alto do Céu na manhã dessa segunda-feira, 28 de abril.

A CBTU informa que vai adotar todas as medidas administrativas cabíveis, com afastamento cautelar do empregado para apuração dos fatos.

A companhia reitera seu firme posicionamento contra qualquer forma de violência e informa que promove, de maneira regular, palestras e programas de reciclagem direcionados a seus empregados, abordando a temática do enfrentamento à violência em seus diversos contextos.

A CBTU lamenta veementemente as imagens divulgadas e reafirma que quaisquer desvios de conduta ou abusos por parte de seus empregados são apurados com o máximo rigor. O objetivo é que cenas lamentáveis como estas sejam erradicadas do nosso cotidiano enquanto sociedade.

Veja também