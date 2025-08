A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: micro-ônibus tomba após avançar linha férrea e colidir em trem na comunidade do Areeiro Colisão, que aconteceu na rua Monte Castelo, envolveu um micro-ônibus da linha 107 - Coquinho/Barra de Jangada, e uma locomotiva do Ramal Cabo

Um micro-ônibus tombou após avançar a linha férrea e colidir em um trem VLT da Linha Diesel na manhã desta segunda-feira (4), no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A colisão, que aconteceu na rua Monte Castelo, por volta das 6h, envolveu um veículo do sistema complementar que fazia a linha 107 - Coquinho/Barra de Jangada, e uma locomotiva do Ramal Cabo.

Segundo a Prefeitura de Jaboatão, responsável pelo micro-ônibus, ao passar pelo cruzamento da linha férrea, na comunidade do Areeiro, o motorista não percebeu a aproximação do trem VLT que vinha no sentido Cabo/Prazeres, foi atingido e acabou tombando no local.

A Secretaria Executiva de Mobilidade de Jaboatão informou que o micro-ônibus não tinha passageiros e estava a caminho do terminal, onde iniciaria a operação. "O motorista não teve ferimentos", afirmou a pasta.

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) reforçou que o micro-ônibus avançou na passagem de nível causando a colisão com o VLT. "A colisão jogou o veículo ao lado da via, mas não houve vítimas", destacou a Companhia.

A CBTU lembra que os trens possuem preferência nas passagens de nível por regra estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

