Jaboatão Motor Fest é realizado no Parque da Cidade, em Prazeres; confira programação

Nos dias 7, 8 e 9 de setembro, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes promove o 1º Jaboatão Motor Fest, no Parque da Cidade, em Prazeres, das 14h às 23h. Com uma ampla programação, o festival conta com espaços para shows com artistas regionais e nacionais, exposição de motos e carros antigos, brinquedos e praça de alimentação, além de um passeio turístico ao Parque Nacional Histórico dos Guararapes. O evento é gratuito e aberto ao público.

No Palco Arena Show, moradores e turistas terão apresentações diariamente, mas também haverá outras atrações nos 87 mil metros quadrados do Parque. Veículos antigos de diversos colecionadores estarão expostos no local e empresas vão oferecer serviços em estandes próprios. No evento, estão sendo esperados integrantes de motoclubes de outros estados, entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

O evento é uma opção de diversão para quem gosta de motociclismo, triciclismo e automobilismo. “Teremos também uma feirinha de artesanato onde os artesãos de Jaboatão vão poder comercializar os produtos. Será uma atividade completa durante esses três dias para quem ficar pela Cidade”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Francisco Papaleo.

O evento começa na quinta-feira (7), a partir das 14h, com exposições de motos e carros antigos, carros da radiopatrulha e veículos anfíbios, além de demonstração de motos da Polícia Militar de Pernambuco e do Exército Brasileiro. A abertura oficial do evento ocorre às 17h, com a apresentação da Orquestra Sol Maior, formada por jovens do município. Em seguida, subirão ao Palco Arena Show, as bandas gospel Angel’s Fire e Extremus, com apresentações de rock até a meia-noite.

Na sexta-feira (8), será a vez da banda Radiola 80, às 16h, seguida pelas bandas Caprica e Pé de Jambo. A partir das 22h, a banda Spirit of Rush, de Maceió, fecha a programação.

No sábado (9), o festival continua com a banda local 7H.A.S., a partir das 19h; Allycats, composta por motociclistas, a partir das 20h30; e o encerramento do evento será com o ex-Barão Vermelho Rodrigo Santos, às 22h.

No mesmo dia, haverá o Motor Passeio, saindo do Parque da Cidade, às 14h, e percorrendo ruas e avenidas do Jaboatão e Recife até o Parque Nacional Histórico dos Guararapes. Na área do mirante, os participantes poderão se divertir ao som de Júlio Santos e Banda, a partir das 16h. No local, também haverá uma estrutura de alimentação.

O prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, destaca que o Motor Fest é mais do que uma opção de lazer. “O festival também vai movimentar o turismo, a cultura e a economia. E queremos trazer cada vez mais eventos desse tipo para Jaboatão, oferecendo diversão de qualidade, com organização e segurança, além de valorização dos artistas da terra, como já fazemos”, afirmou Mano.

Os interessados podem conferir a programação completa no site da Prefeitura.

