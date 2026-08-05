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Região Metropolitana do Recife Jaboatão: motorista é morto a tiros dentro de veículo em Barra de Jangada Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (5), na Rua Getúlio Vargas

Um motorista foi morto a tiros em Barra de Jangada, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (5), na Rua Getúlio Vargas.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 6º BPM foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

"Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um veículo parado no meio da via pública. No interior do automóvel, havia um homem já sem vida, com marcas de tiros", afirmou a PMPE.



A vítima é um homem de 51 anos, que não teve o nome divulgado.

O efetivo realizou o isolamento da área e acionou os órgãos competentes. Equipes do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Civil de Pernambuco e do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local para a realização da perícia e dos procedimentos legais.



Não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, a ocorrência de homicídio consumado contra um homem de 51 anos.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", destacou a corporação.

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