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tentativa de homicídio Jaboatão: mulher de 25 anos é presa suspeita de tentar arremessar filho de 3 meses pela janela Caso aconteceu no bairro de Vila Rica, na noite dessa quinta-feira (6)

Uma mulher de 25 anos foi presa suspeita de tentar matar o filho de 3 meses, no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (6). Policiais militares do 25º BPM foram acionados ao local.



Segundo a corporação, testemunhas afirmaram que a mulher tentou arremessar o próprio filho pela janela.



A situação teria sido interrompida por vizinhos, que conseguiram retirar o bebê dos braços da suspeita. Apesar do susto, a criança não ficou ferida e foi encaminhada para a casa dos avós paternos.

A mulher foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro da Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a prisão em flagrante por tentativa de homicídio.



"A suspeita foi conduzida até à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça", ressaltou a corporação.

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