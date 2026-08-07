Jaboatão: mulher de 25 anos é presa suspeita de tentar arremessar filho de 3 meses pela janela
Caso aconteceu no bairro de Vila Rica, na noite dessa quinta-feira (6)
Uma mulher de 25 anos foi presa suspeita de tentar matar o filho de 3 meses, no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (6). Policiais militares do 25º BPM foram acionados ao local.
Segundo a corporação, testemunhas afirmaram que a mulher tentou arremessar o próprio filho pela janela.
A situação teria sido interrompida por vizinhos, que conseguiram retirar o bebê dos braços da suspeita. Apesar do susto, a criança não ficou ferida e foi encaminhada para a casa dos avós paternos.
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A mulher foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro da Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a prisão em flagrante por tentativa de homicídio.
"A suspeita foi conduzida até à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça", ressaltou a corporação.