Região Metropolitana do Recife Jaboatão: mulher é imprensada por ônibus no momento que descia de carro; vítima foi socorrida Caso aconteceu nessa quinta-feira (29), no bairro de Vila Rica, na subida da Ladeira da Cohab 1

Uma mulher foi imprensada por um ônibus de turismo no momento em que descia do próprio carro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu nessa quinta-feira (29), no bairro de Vila Rica, na subida da Ladeira da Cohab 1, e foi flagrado por uma câmera de segurança.

A imagem mostra o momento em que a mulher fica imprensada entre o carro e o ônibus e, logo em seguida, uma outra mulher com uma criança no colo bate no veículo para chamar a atenção do motorista sobre o ocorrido.

A vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser arrastada e caiu na frente do próprio carro.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local por volta das 13h02 e informou que a ocorrência foi finalizada no Hospital Hapvida Derby, na área central do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a mulher deu entrada em uma unidade hospitalar após o ocorrido. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal foi registrada e um inquérito policial foi instaurado pela PCPE para apurar os fatos.



