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Região Metropolitana do Recife

Jaboatão: mulher mata homem a golpes de arma branca ao defender filha de tentativa de estupro

Homem invadiu uma residência no bairro do Curado II e tentou abusar de uma jovem de 24 anos

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Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o casoDepartamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma mulher matou um homem a golpes de arma branca ao defender a filha de uma tentativa de abuso.

O caso foi registrado no último sábado (16), no bairro do Curado II, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem invadiu uma residência e tentou abusar de uma jovem de 24 anos.

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A mãe da vítima, uma mulher de 45 anos, feriu o suspeito com arma branca. O homem não resistiu e morreu no local.

"As mulheres foram ouvidas e liberadas e um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", destacou a corporação.

A ocorrência de homicídio consumado foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Região Metropolitana Sul, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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