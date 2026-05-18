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Região Metropolitana do Recife Jaboatão: mulher mata homem a golpes de arma branca ao defender filha de tentativa de estupro Homem invadiu uma residência no bairro do Curado II e tentou abusar de uma jovem de 24 anos

Uma mulher matou um homem a golpes de arma branca ao defender a filha de uma tentativa de abuso.



O caso foi registrado no último sábado (16), no bairro do Curado II, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem invadiu uma residência e tentou abusar de uma jovem de 24 anos.

A mãe da vítima, uma mulher de 45 anos, feriu o suspeito com arma branca. O homem não resistiu e morreu no local.



"As mulheres foram ouvidas e liberadas e um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", destacou a corporação.



A ocorrência de homicídio consumado foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Região Metropolitana Sul, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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