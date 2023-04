Jaboatão nega deslizamento de barreira na linha ramal Curado

A- A+

Na manhã desta quinta-feira (27) a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) interditou o trecho do Ramal Curado do VLT, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. De acordo com a Companhia, o motivo foi a possibilidade de deslizamento em uma barreira na área.

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes negou o risco de deslizamento de barreira no dia, informando que o acúmulo de terra nos trilhos se deu pela passagem da chuva em um trecho de terra na linha férrea.



"A Secretaria de Defesa Civil do Jaboatāo dos Guararapes enviou equipe ao local onde houve acúmulo de areia na linha férrea do VLT, nesta quinta-feira (27), e constatou que não houve deslizamento de barreira. O morro localizado na área está a uma distância de 25 metros dos trilhos e não sofreu danos com as chuvas que caíram nessa quarta-feira. A linha férrea passa por uma área aberta e não tem proteção de muros. Por conta disso, as águas da chuva arrastaram a areia, que ficou represada nos trilhos. O material já foi retirado por funcionários da CBTU", informou a nota da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.

A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado também negou que houvesse possibilidade de deslizamento de barreira no local. A interdição do trecho ocorreu para retirada de "sedimentos da barreira que desceu devido às chuvas e que seria necessário retirar para não causar nenhum tipo de acidente".

