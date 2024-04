A- A+

Apoio Jaboatão oferece assistência em saúde e apoio jurídico às vítimas do acidente em Marcos Freire Na saúde, serão oferecidos atendimentos médico, psicológico e de enfermagem

Vítimas do atropelamento ocorrido em Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, serão atendidas por serviços de saúde oferecidos pela prefeitura da cidade nesta sexta-feira (5).



Além disso, o município também firmou parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a Defensoria Pública e o Sindicato dos Corretores de Seguros (Sincor) para assegurar orientação e suporte jurídico aos acidentados.



As duas ações acontecem na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Adelaide Pessoa Câmara, das 8h às 12h, em Marcos Freire.





Ao todo, 34 pessoas ficaram feridas e cinco morreram no acidente, provocado por um micro-ônibus desgovernado que presta serviço de transporte complementar a Jaboatão, mas estava fora da operação no dia.



Na saúde, serão oferecidos atendimentos médico, psicológico e de enfermagem. A secretária municipal de Saúde, Zelma Pessôa, explicou que, durante o mutirão, quatro psicólogos vão estar à disposição das vítimas e familiares interessados em apoio à sua saúde mental, e já farão uma triagem para os que precisam de tratamento contínuo.

"A partir do dia 11, teremos um profissional para atendimento a essas pessoas todas as quintas-feiras, das 8h às 14h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Odorico Melo. É um momento muito sensível, em que o acolhimento se faz necessário", informou.

Indenizações

Outra necessidade identificada pelo município junto às vítimas e familiares é a de assegurar que todos tenham conhecimento a respeito de seus direitos a indenizações e seguros e ajudá-los a reivindicá-los.

O presidente do Sincor, Carlos Valle, explica que há possibilidade de vários tipos de indenização pelo INSS, seja segurado ou não, a depender de diversas variáveis, como a família ter renda ou não, ter idosos ou pessoas com deficiência.

Outra possibilidade é reivindicar o seguro DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores). Criado em 1974, pela Lei n° 6.194/74, ele tem o objetivo de amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa. Ele prevê indenização de até R$ 13,5 mil, em caso de morte ou invalidez permanente e de até R$ 2,7 mil para reembolso de despesas médicas e hospitalares.

"Embora o pagamento do seguro esteja suspenso, entendemos que ele é devido e voltará a ser feito em breve, mas é necessário requerer judicialmente. Por isso vamos dar todas as orientações necessárias", salientou Carlos Valle.

