Prevenção

Jaboatão oferece Teste Rápido de Dengue nas policlínicas da cidade

O teste vai estar disponível a partir desta quarta-feira (5)

Jaboatão dos Guararapes oferece Teste Rápido de DengueJaboatão dos Guararapes oferece Teste Rápido de Dengue - Foto: Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Jaboatão

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, atrabés da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza, a partir desta quarta-feira (5), o agendamento para realização do Teste Rápido de Dengue nas policlínicas do município. 

O teste vai estar disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e na UPA Municipal Sotave. O objetivo é ampliar a oferta do teste rápido para dengue permitindo o diagnóstico precoce, fundamental para garantir o tratamento adequado, minimizando o risco de complicações.

Para ter o serviço à disposição, os usuários precisam realizar agendamento através deste link. No site estarão disponíveis os dias e horários para fazer o teste. 

O público-alvo da testagem são pessoas que apresentem febre e/ou outros sintomas compatíveis com dengue, como dor de cabeça, náusea, vômito, manchas vermelhas na pele, dor no corpo ou conjuntivite, entre o 1º e o 5º dia do início do quadro.

“Estamos fortalecendo cada vez mais o cuidado em saúde, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce. Ao facilitar o acesso ao teste rápido, garantimos mais agilidade no tratamento e mais segurança para a população de Jaboatão”, ressaltou o prefeito Mano Medeiros. 

