Jaboatão, Olinda e Recife realizam, neste sábado (11), ações educativas sobre incidentes com tubarão

A- A+

Após três incidentes com tubarões nas praias de Olinda e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em um intervalo de 15 dias, ações educativas serão realizadas neste sábado (11) nos trechos críticos e também na orla da capital pernambucana para alertar sobre os pontos proibidos para banho e práticas esportivas.



Em Olinda, a ação na orla com orientação aos banhistas acontece das 9h às 16h e vai contar com 40 servidores da gestão municipal, entre profissionais das secretarias de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, e da Segurança Cidadã, com o apoio de drone, que já faz o patrulhamento nas praias da cidade.



No último dia 20 de fevereiro, um homem de 32 anos teve a perna esquerda mordida por um tubarão entre a praia dos Milagres e a praia de Del Chifre. Ele passou por cirurgia no Hospital da Restauração, na área central do Recife, e recebeu alta no dia 1º de março.



A Prefeitura de Olinda lembra que o local registrou cinco incidentes com tubarão desde 1992, e que todas as vítimas eram surfistas. A prática de esportes náuticos no trecho, que tem 2,3 km, é proibida pela Lei Estadual nº 11.199, de 1999.

Jaboatão

Na orla de Jaboatão, mais de 50 profissionais, entre guardas municipais, bombeiros civis, técnicos e divulgadores estarão envolvidos em uma campanha educativa e de fiscalização neste sábado. A concentração será a partir das 7h, em frente à Igrejinha de Piedade.

Segundo a gestão da cidade, serão instaladas placas informando sobre a proibição do banho de mar no trecho de 2,2 km que está interditado.



Dois incidentes com tubarão ocorreram na orla de Piedade em 24 horas. No dia 5 de março, um adolescente de 14 anos foi mordido por um tubarão na coxa direita e teve a perna amputada. Ele estava nas proximidades da Igrejinha.



No dia seguinte, 6 de março, uma adolescente de 15 anos foi mordida por um tubarão no braço e em parte da barriga. O incidente ocorreu na altura do Edifício Golden Beach. Cerca de 1,3 km distante da Igrejinha. O banho de mar na área era permitido.

Segundo a Prefeitura de Jaboatão, o objetivo da ação é conscientizar os frequentadores da praia sobre a necessidade de adotar comportamento seguro e evitar novos incidentes.

“Já estamos com um reforço da fiscalização, mas vamos ampliar ainda mais, no final de semana, por meio de parcerias com escolas de formação de bombeiros civis, até que possamos concluir o processo para criar uma Unidade Municipal de Guarda-Vidas", afirmou o prefeito Mano Medeiros.



Recife

No Segundo Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a prefeitura da cidade vai reunir quiosqueiros, barraqueiros e ambulantes cadastrados, nesta sexta-feira (10), às 17h.



Na ocasião, serão reforçadas orientações para a conscientização e sensibilização de turistas e munícipes sobre a proibição de prática esportiva de surf, body boarding e atividades náuticas similares em alguns trechos da orla pernambucana que apresetam risco de incidente com tubarão.

Já no sábado (11), a partir das 9h, equipes de fiscalização da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) e da Guarda Municipal do Recife também vão realizar ações educativas junto ao público frequentador da orla.

Veja também

Tubarão Tigre e cabeça-chata: saiba características das espécies de tubarão mais recorrentes em Pernambuco