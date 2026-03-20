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SAÚDE Jaboatão realiza mais de 1.300 procedimentos em mutirão nacional voltado à saúde da mulher Ação nos dias 21 e 22 de março oferece cirurgias de catarata, hérnia e implante de contraceptivo em unidades municipais e parceiras

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes participa, neste sábado (21) e domingo (22), do Mutirão Nacional da Saúde da Mulher. A mobilização municipal prevê a realização de mais de 1.300 procedimentos, entre cirurgias eletivas, exames diagnósticos e consultas especializadas, integrando a iniciativa do Ministério da Saúde.

As atividades começam às 7h em diversas unidades da rede própria e complementar. Entre os locais de atendimento estão o Hospital Memorial Jaboatão, Seope, IMOP, Humanitas, Ultramed e Cemed. A ação foca em reduzir a fila de espera do SUS no município.

Procedimentos e exames oferecidos

O cronograma inclui 213 cirurgias de catarata, além de operações de hérnia e procedimentos ortopédicos de joelho. Na área de diagnóstico, serão realizadas colonoscopias, tomografias e ultrassonografias para acelerar o acompanhamento clínico das pacientes agendadas.

O mutirão em Jaboatão também disponibilizará o implante contraceptivo Implanon. O método de longa duração faz parte das estratégias de planejamento reprodutivo oferecidas durante o final de semana para as mulheres que já possuem indicação médica na rede municipal.

Assim como na etapa nacional, os atendimentos são direcionados a pacientes que já estavam cadastradas e foram previamente comunicadas pelas centrais de regulação da Secretaria de Saúde do município.

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