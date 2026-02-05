A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: pedestre morre após ser atropelado por moto na PE-17; condutor fica ferido Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), por volta das 8h

Um grave acidente envolvendo um pedestre e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e outra ferida na PE-17, em Engenho Velho, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O atropelamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), por volta das 8h, e foi gravado por câmeras de segurança da área.

As imagens mostram um homem de camisa listrada e calça tentando atravessar a pista carregando um objeto nos ombros.

Ele chegou a aguardar um caminhão passar e, ao cruzar a pista, foi atingido por uma motocicleta, que circulava no sentido contrário.

Com o impacto, o pedestre e o condutor da motocicleta, que não tiveram os nomes divulgados, foram arremessados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência às 8h17 e confirmou a morte do pedestre antes do atendimento das equipes.

Já o motociclista ficou ferido e foi socorrido para uma unidade de saúde. Não há informação sobre o seu atual estado de saúde.

