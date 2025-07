Jaboatão: PF cumpre mandados em operação contra venda de mídias com cenas de abuso sexual infantil

A- A+

Anúncios em rede social sobre a venda de mídias com cenas de abuso sexual infantil levaram a Polícia Federal (PF) a deflagrar a Operação Ojeriza, nessa quarta-feira (30).

De acordo com a corporação, os mandados de busca e apreensão e prisão preventiva de um dos investigados foram cumpridos em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As investigações também apontaram que as mídias estavam sendo compartilhadas em grupos na internet. Durante o cumprimento da operação, foram apreendidos computadores, notebooks, celulares e mídias com potencial armazenamento de imagens e vídeos com cenas de abuso sexual infantil.

"A depender dos resultados das diligências e dos exames periciais nos materiais apreendidos, os investigados responderão pela prática dos crimes de compartilhamento, armazenamento e exposição e venda de conteúdo pornográfico infantil. Somadas, as penas podem chegar a 18 anos de reclusão", explicou o chefe de comunicação da PF, Giovani Santoro.

O material apreendido por agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional da PF em Pernambuco será submetido a exames periciais para tentar encontrar evidências dos crimes.

