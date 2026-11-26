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Região Metropolitana do Recife Jaboatão: PM apreende 75,5 kg de maconha em área de mata após troca de tiros com suspeitos Droga foi encontrada na noite dessa quarta-feira (25) por agentes do 25º BPM, nas proximidades do UR-11 e Buracão

Mais de 75 quilos de maconha foram apreendidos em uma área de mata em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, após uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares.



A droga foi encontrada na noite dessa quarta-feira (25) por agentes do 25º BPM, nas proximidades da comunidade Buracão, na UR-11.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), os agentes realizavam rondas na região quando receberam informações sobre suspeitos que estariam transportando grandes quantidades de entorpecentes para abastecer pontos de tráfico.

Durante verificação na área de mata, os agentes visualizaram suspeitos que, ao perceberem a aproximação do efetivo, efetuaram disparos de arma de fogo.



"Houve revide, e os envolvidos fugiram, abandonando o material", afirmou a corporação.

Nas buscas, foram encontrados 151 tabletes de maconha com 75,5 quilos da droga, uma balança de precisão e um carregador de submetralhadora calibre .40, municiado com 15 munições.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Prazeres.

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