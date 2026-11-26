Jaboatão: PM apreende 75,5 kg de maconha em área de mata após troca de tiros com suspeitos
Droga foi encontrada na noite dessa quarta-feira (25) por agentes do 25º BPM, nas proximidades do UR-11 e Buracão
Mais de 75 quilos de maconha foram apreendidos em uma área de mata em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, após uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares.
A droga foi encontrada na noite dessa quarta-feira (25) por agentes do 25º BPM, nas proximidades da comunidade Buracão, na UR-11.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), os agentes realizavam rondas na região quando receberam informações sobre suspeitos que estariam transportando grandes quantidades de entorpecentes para abastecer pontos de tráfico.
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Durante verificação na área de mata, os agentes visualizaram suspeitos que, ao perceberem a aproximação do efetivo, efetuaram disparos de arma de fogo.
"Houve revide, e os envolvidos fugiram, abandonando o material", afirmou a corporação.
Nas buscas, foram encontrados 151 tabletes de maconha com 75,5 quilos da droga, uma balança de precisão e um carregador de submetralhadora calibre .40, municiado com 15 munições.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Prazeres.