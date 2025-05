A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: PM apreende caminhão com produtos vencidos que seriam vendidos no metrô, feiras e mercados Foram encontrados, dentro do veículo, itens vencidos e prestes a vencer

Um caminhão com produtos vencidos que seriam comercializados no metrô, feiras e mercados livres foi apreendido nessa quinta-feira (22), no Córrego da Batalha, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Quatro suspeitos foram detidos.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) receberam uma denúncia sobre um veículo com possível carga roubada e seguiram para o local indicado.

"No caminhão, estavam três suspeitos. Ao ser questionado pela carga, o motorista afirmou não ter nota fiscal e que havia adquirido os produtos em um galpão na rua São Pedro", destacou a corporação.

No veículo, foram encontrados diversos itens vencidos e prestes a vencer, como azeite, margarina, queijo, presunto, barras de chocolate, margarina, carne verde, fígado bovino, macarrão instantâneo, óleo vegetal, sucos em caixa, salgadinhos e bolachas.

Os policiais também foram ao depósito indicado pelos suspeitos. No local, o proprietário informou ter "pegado a mercadoria próximo do prazo de validade para comercializar em feiras, mercados livres e no metrô".



Todo o material apreendido e os quatro homens abordados na ação foram apresentados à Polícia Civil para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.

