Região Metropolitana do Recife Jaboatão: preso homem investigado por homicídio e apontado como gerente do tráfico em Vila Rica Prisão aconteceu nessa terça-feira (24), em Vargem Fria

Um homem suspeito de vários homicídios e de gerenciar o tráfico de drogas no bairro de Vila Rica foi preso em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a prisão aconteceu nessa terça-feira (24), em Vargem Fria.

"Com base em levantamento do serviço de Inteligência, policiais militares do 25º BPM montaram uma operação e chegaram ao suspeito", destacou a corporação.

Na abordagem, o homem foi flagrado portando um revólver calibre .38, com seis munições intactas, e teria confessado ter escondido outros materiais em uma área de mata, em Moreno.

As equipes fizeram o deslocamento até o local indicado e também foram para um outro endereço em Caetés I, em Abreu e Lima, na RMR.

A operação foi concluída com a apreensão de revólver calibre .38, um carregador de pistola .380, 1,144kg de cocaína, 15g de maconha, munições de calibres variados, duas balanças de precisão e embalagens plásticas.

Também foram apreendidos três relógios, um coldre de couro, dois cadernos com anotações referentes ao tráfico e uma faca peixeira.

O suspeito e todo o material foram apresentados na Delegacia de Prazeres, em Jaboatão.

