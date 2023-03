Jaboatão realiza Dia D de vacinação bivalente neste sábado (25); saiba onde ser imunizado

A- A+

Quem faz parte dos grupos prioritários aptos à vacinação bivalente contra Covid-19 terá, neste sábado (25), oportunidade de receber o imunizante sem agendamento, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A Secretaria de Saúde do município realiza, das 9h às 15h, o Dia D de vacinação bivalente em três pontos da cidade:

- Policlínica Mariinha Melo, em Vila Rica;

- Policlínica Manoel Calheiros, no Curado;

- Shopping Guararapes, em Piedade.

De acordo com a prefeitura, quem for tomar a vacina deve levar o cartão de vacinação, documento com foto, CPF ou cartão do SUS.

De acordo com o Ministério da Saúde, a partir de estudos epidemiológicos de eficácia de vacinas para Covid-19, observou-se uma redução da proteção ao longo do tempo.

Com destaque para os idosos de 60 anos ou mais, a faixa etária mais atingida com essa diminuição imunológica, inclusive de forma proeminente em relação à variante ômicron.

Grupos prioritários

Fase 1: pessoas ≥ 70 anos; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente;

Fase 6: População Privada de Liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

Vacinação infantil

Além do Dia D de vacinação bivalente, o Shopping Guararapes também oferece um ponto de vacinação infantil, para crianças entre seis meses e dois anos de idade com comorbidades, e crianças de seis a 11 meses sem comorbidades.

A ação acontece de segunda a sexta-feira, no corredor do Carrefour, com horário de funcionamento das 9h às 17h.

