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ACOLHIMENTO Jaboatão recebe encontro gratuito para familiares de pessoas com deficiência neste sábado (17) Atividade promovida pelo Instituto Acolher contará com orientações sobre direitos, cuidados familiares e atendimento jurídico gratuito

O Instituto Acolher realiza neste sábado (17), das 8h às 11h, um encontro gratuito para mães, pais, cuidadores e familiares de pessoas com deficiência, na Clínica Grupo Acolher, no Centro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Com o tema “Treino Parental para Mães Atípicas — Cuidar de Quem Cuida”, a programação é gratuita e inclui orientações sobre a rotina familiar, esclarecimentos sobre os direitos das pessoas com deficiência e de seus familiares, além de atendimento jurídico gratuito.

A proposta parte do reconhecimento de que o cuidado não deve estar direcionado exclusivamente à pessoa com deficiência, mas também àqueles que diariamente assumem a responsabilidade de cuidar | Foto: Instituto Acolher/Divulgação

O evento também marcará a apresentação do Instituto Acolher à comunidade. Durante a atividade, serão realizadas inscrições de famílias interessadas nos projetos e serviços da instituição.

Os participantes poderão levar os filhos, que ficarão sob os cuidados de uma equipe durante a programação.

“Cuidar de uma pessoa com deficiência exige uma rede de apoio. Queremos que essas famílias encontrem não apenas informações sobre seus direitos, mas também acolhimento, orientação e um espaço onde sejam ouvidas e respeitadas. Cuidar de quem cuida também é uma forma de promover inclusão”, afirma Taisa Noronha, diretora do Grupo Acolher.

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