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CASTRAÇÃO Jaboatão recebe mutirão gratuito de castração de cães e gatos na próxima semana Ação acontece entre 14 e 18 de abril em Jaboatão Centro; agendamentos devem ser feitos antecipadamente pelo Instagram

O programa estadual de controle populacional de cães e gatos chega ao município do Jaboatão dos Guararapes na próxima terça-feira (14).



Em parceria com a prefeitura da cidade, o Governo de Pernambuco promoverá um mutirão gratuito de castração que seguirá até o sábado (18). Os atendimentos ocorrerão das 8h às 15h, no Centro de Formação da Guarda Municipal (antigo Senai), em Jaboatão Centro.

A iniciativa conta com investimento de R$ 200 milhões e prevê a realização de mais de 33 mil castrações em todo o estado até o fim de 2026.

Além da cirurgia, os animais recebem a implantação de um microchip, e os tutores levam para casa a medicação pós-operatória. Para participar, os cães devem ter a partir de 6 meses de vida, enquanto os gatos precisam pesar, no mínimo, 1,5 kg.

Como participar

Os interessados precisam realizar o agendamento prévio obrigatoriamente através do perfil oficial da Secretaria Estadual de Meio Ambiente no Instagram.



Serviço:

Data: 14 a 18 de abril.

Horário: 8h às 15h.

Local: Centro de Formação da Guarda Municipal (Rua Alberto Barreto, n° 23 – Antigo Senai).

Agendamento: Via direct ou link na bio do Instagram @meioambientepe.

Critérios: Cães acima de 6 meses e gatos com pelo menos 1,5 kg.

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