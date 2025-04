A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: sinistro de trânsito no Monte dos Guararapes deixa bebê e motorista mortos e dois feridos Entre os sobreviventes, está uma menina de 2 anos e uma jovem de 20 anos

Um sinistro de trânsito deixou dois mortos, entre eles um bebê, e outras duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (14), no Monte dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível verificar ao menos três carros, entre eles uma caminhonete, envolvidos na colisão.

O Corpo de Bombeiros, que enviou quatro viaturas ao local, contabilizou duas mortes, a de um bebê e a do condutor de um dos veículos envolvidos no acidente. Os nomes e idades deles não foram divulgados.



A corporação também informou que duas pessoas foram socorridas com vida para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.



Entre os sobreviventes, está uma menina de 2 anos e uma jovem, de 20.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Hospital da Restauração para informação sobre o atual estado de saúde das vítimas.



A unidade de saúde confirmou que as duas pacientes deram entrada no local, conscientes, e seguem em atendimento.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência às 7h23 e também registrou quatro vítimas:

Paciente 1 - E.B.A, 20 anos, sexo feminino, finalizado no Hospital da Restauração;

Paciente 2 - Removido pelos Bombeiros;

Paciente 3 - óbito no local;

Paciente 4 - óbito no local.



A reportagem também entrou em contato com as Polícias Militar e Civil do estado para obter outros detalhes sobre o acidente, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

