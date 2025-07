A- A+

Pernambuco Jaboatão: suspeito de atirar em duas crianças e um adulto em festa infantil está preso no Cotel O homem de 49 anos teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva

O homem de 49 anos suspeito de atirar em duas crianças e em um adulto em uma festa infantil em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), no último domingo (20), teve prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, após audiência de custódia nessa segunda-feira (21).

A decisão foi tomada na Central de Audiência de Custódia do Fórum de Jaboatão dos Guararapes.

Antes de ter a prisão preventiva decretada, o homem tinha sido autuado em flagrante por tentativa de homicídio e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que o caso segue em fase de investigação policial, que antecede ao julgamento do suspeito.

Vítima segue em estado grave

O Hospital da Restauração informou, na manhã desta terça-feira (22), que Emily Vitória, criança de seis anos atingida com um tiro na cabeça e outro no braço, segue internada em estado grave na unidade hospitalar, na área central do Recife.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, nessa segunda, familiares da vítima pediram por justiça pelo caso.

“Quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos um. Eu quero justiça por Emily. Eu quero justiça porque ela não foi a primeira e nem vai ser a última. A gente tem que viver à mercê disso, de estar dentro de casa e os bandidos na rua fazendo isso. Nem poupar uma criança. A justiça de Deus não falha, mas a gente quer a do homem”, clamou Evelin Samara, prima de Emily. “Eu quero justiça! Justiça pela minha filha, é tudo o que eu quero”, pediu Shirlane, mãe de Emily, aos prantos.



