A Secretaria de Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes informou, no final da tarde deste domingo (11) que, nas últimas 24 horas, foi registrado o índice de 55 mm de chuvas no município. No mesmo período, a Defesa Civil registrou quartro pequenos deslizamentos de barreiras sem danos materiais, nem vítimas.

A Defesa Civil informou, ainda, que está de plantão, realizando vistorias no município. Os números para contato para registrar ocorrências são 0800 281 2099 e (81) 99195-6655.

Desde o mês de maio, o município conta com dois abrigos preparados nos bairros de Dois Carneiros e Cajueiro Seco. O encaminhamento das pessoas, se preciso, será feito pela Defesa Civil, em caso de emergência.

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é de que o tempo, na noite deste domingo (11), seja nublado com pancadas de chuva em toda a Região Metropolitana do Recife (RMR) com intensidade moderada a forte.

