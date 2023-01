A- A+

Monitoramento Jaboatão terá sistema inteligente de alerta de desastres em áreas de encostas e alagamentos Instalação ocorrerá ainda neste mês de janeiro e moradores terão acessos ao sistema de monitoramento via aplicativo de alerta no celular

A cidade do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, ganhará sistema de inteligência artificial para a prevenção de desastres em regiões de encostas e de possíveis alagamentos. A implantação ocorrerá ainda neste mês de janeiro, segundo a prefeitura do município, e assim que for concluída, os moradores terão acesso a um aplicativo pelo qual poderão monitorar as regiões de morro e receber notificação em caso de alerta de desastres.

O sistema foi desenvolvido pela startup Porang e a Universidade de Pernambuco, polo de Caruaru, com financiamento de R$ 597 mil da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe). Ele funcionará por meio de sensores que atingem três níveis do solo e alcançam até 5 quilômetros de extensão.

“Eles medem a permeabilidade da água, a temperatura e a umidade, identificando movimentações de massa e até barulho de vazamento de água (em caso de um cano estourado). Com isso, é possível alertar a população para sair de casa, com antecedência mínima de duas horas, mas futuramente queremos ampliar para até seis horas de antecipação do alerta”, informou o professor da Universidade de Pernambuco (UPE) de Caruaru, Fernando Pontual, integrante da equipe de desenvolvimento do sistema.

O professor Fernando Pontual explicou ainda, que o aplicativo, além do alerta, informará também para qual abrigo as pessoas devem ir e a melhor rota a seguir. Isso porque o sistema contará com uma sala de informação, na qual a prefeitura poderá repassar essas informações à população.

A prefeitura informou que na próxima semana, a equipe passará a visitar os locais de possível implantação dos sensores. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5), após reunião entre Jorge Orengo, CEO da Porang, o prefeito Mano Medeiros e equipe de instalação do sistema.

“Por meio da Inteligência Artificial e Internet das Coisas conseguimos estruturar um sistema sob medida para Jaboatão. Já alimentamos nossa base de dados com informações do Cemaden [Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais] e agora vamos identificar, junto com a Defesa Civil, os pontos onde instalaremos dez torres, cada uma com 50 sensores”, salientou Jorge Orengo, CEO da Porang.

O prefeito do município, Mano Medeiros, também falou sobre a importância do projeto para a cidade, que sofreu com os desabamentos provocados pelas chuvas em 2022, e ressaltou que o sistema irá complementar outras medidas de atuação da prefeitura para o enfrentamento do inverno. "São obras de contenção, de drenagem e pavimentação, urbanização e ações educativas de prevenção. É importante que a população colabore, seguindo nossos alertas e evitando permanecer nas áreas de risco, em momentos críticos.”

Veja também

EUA Câmara de Representantes dos EUA segue sem presidente após três dias de negociações