A- A+

São João Jaboatão teve Tayara Andreza, O Conde, Amigas do Brega, Magnatas e Dudu do Acordeon no sábado (21) Neste domingo (22), a programação terá Forró de Balançar, Wallace Sales, Thuane e Matheus & Kauan

As comemorações em homenagem a São João, um dos santos mais populares e reverenciados do Nordeste, continuam neste domingo (22), no Jaboatão dos Guararapes, com muitas atrações.

No sábado (21), os polos de Jaboatão Centro e Curado II contaram com shows.

No palco montado no antigo prédio do SENAI, no Jaboatão Centro, o clima foi de forró das antigas, pé-de-serra, brega romântico e sofrência. Subiram ao palco Alysson Príncipe, Felipe e Gabriel, Tayara Andreza e Dudu do Acordeon.

Já no polo itinerante do Curado II, montado na Avenida Dolores Duran, se apresentaram O Conde, Marcelo Pernambucano, Amigas do Brega, Magnatas do Forró e Santropê.

"Fico feliz em ver os moradores curtindo os polos juninos de Jaboatão junto com suas famílias, num clima tranquilo e festivo. A grade musical está diversificada, com vários artistas locais que valorizam nossa cultura, além de nomes nacionais. É gratificante realizar um evento grandioso como este para o povo jaboatonense. Vocês merecem", vibrou o prefeito Mano Medeiros.

O assistente administrativo José Farias foi com a família prestigiar as atrações do polo itinerante do Curado II, onde mora. "Assistimos ao show do Conde e vim também para curtir o de Marcelo Pernambucano, que já conheço e gosto muito. São João é uma festa para se divertir em família", disse.

A festa de São João continua neste domingo (22), a partir das 19h, no polo Jaboatão Centro, com as apresentações do grupo Forró de Balançar, Wallace Sales, Thuane e Matheus & Kauan.

A programação completa pode ser conferida no Instagram da Prefeitura: @prefjaboatao.

Veja também