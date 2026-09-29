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Região Metropolitana do Recife

Jaboatão: trabalhador morre após cair de estrutura de andaimes no bairro de Piedade

Caso aconteceu nessa segunda-feira (28), em frente a um estabelecimento comercial na Avenida Ayrton Senna

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PCPE destacou, a partir de informações preliminares, que a vítima teria caído de um andaime enquanto trabalhavaPCPE destacou, a partir de informações preliminares, que a vítima teria caído de um andaime enquanto trabalhava - Foto: Instagram/@curtacandeias/Reprodução

Um trabalhador morreu após cair de uma estrutura de andaimes no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (28), em frente a um estabelecimento comercial na Avenida Ayrton Senna. A vítima é um homem de 49 anos, que não teve o nome divulgado.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a Polícia Militar do estado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram a morte.

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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou, a partir de informações preliminares, que a vítima teria caído de um andaime enquanto trabalhava.

A ocorrência foi registrada por meio da 22ª Circunscrição como morte acidental. "As investigações foram iniciadas para esclarecer a dinâmica do ocorrido", afirmou a corporação.

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