A- A+

Região Metropolitana do Recife Jaboatão: tromba d'água é vista no mar da praia de Candeias; meteorologista explica fenômeno Tromba d'água é semelhante a um tornado, porém, em menor proporção

Uma tromba d'água foi avistada no mar da praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã da terça-feira (3).



O fenômeno, registrado por volta das 5h e gravado por frequentadores da área, foi confirmado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



A tromba d'água é semelhante a um tornado, porém, em menor proporção, e se forma, geralmente, no oceano. É o que explica o meteorologista da Apac, Roberto Pereira.

"Sistemas de baixa pressão se formam no oceano e quando eles têm uma circulação, podem formar o que a gente chama de tromba d'água", destacou o especialista.

As trombas se formam na superfície do mar. Ao girar, o vórtice de ar suga a água, ganhando o formato de cone ou tromba.

Roberto Pereira também informou que o fenômeno da tromba d'água é raro de acontecer, mas que outros casos já foram registrados no Litoral de Pernambuco.

"Geralmente, se forma no oceano e, à medida que esse sistema vai se aproximando do Litoral, ou seja, da praia, ele vai se dissipando", afirmou o meteorologista.

Veja também