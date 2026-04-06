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VISITA INUSITADA

Jacaré aparece no meio da rua, em Olinda, durante chuva; Bombeiros resgataram animal

Moradores acionaram corporação

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Jacaré foi visto em Ouro PretoJacaré foi visto em Ouro Preto - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma visita inusitada surpreendeu moradores da Rua A Nove, na Cohab, Olinda, na Região Metropolitana do Recife. No domingo de Páscoa (5), enquanto chovia, um jacaré foi visto parado, em frente à Escola Mascarenhas de Morais, durante a manhã.

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Rapidamente, quem passava pelo local acionou o Corpo de Bombeiros para que o jacaré fosse resgatado.

Quatro militares do Grupamento de Busca e Salvamento foram até à Rua A Nove para capturar o animal. Posteriormente, ele foi devolvido à natureza.

Quem acionar?
Caso encontre qualquer animal silvestre em via pública ou dentro de casa, é importante seguir a orientação de não tentar capturá-lo, alimentá-lo ou acuá-lo.

Prontamente, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Companhia de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), através do (81) 3181-1700.

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