Recife: jacaré é visto na BR-101 e precisa ser resgatado perto do Ceasa

A- A+

Um jacaré foi flagrado enquanto tentava atravessar a BR-101, nas imediações do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, nesta segunda-feira (14).

O animal, de aproximadamente 1,50 m, foi resgatado em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Segundo a PRF, a equipe que estava na área foi informada sobre a presença do animal na via por volta das 11h20.

Ao chegar ao local, nas proximidades do quilômetro 70, os policiais souberam que um homem, não identificado, já havia conseguido tirar o jacaré da pista, puxando o animal pela cauda até uma área de grama, próximo à grade do Ceasa.

O jacaré estava visivelmente estressado e agressivo, tentando morder quem se aproximava, segundo os policiais.

Para ajudar no resgate, a equipe da PRF isolou a área, pedindo para que as pessoas se afastassem, o que ajudou o animal a se acalmar.

O resgate final foi realizado por uma equipe do CBMPE, que encaminhou o jacaré para um local seguro.

Segundo a PRF, a área não chegou a registrar congestionamento. O trânsito ficou apenas um pouco mais lento na via.

Com relação a como lidar com animais nestas situações, a PRF reforçou a importância de manter a distância e aguardar a chegada das autoridades competentes em situações como essa, garantindo a segurança de todos.

Veja também