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RECIFE

Jacaré de 2 metros em risco de atropelamento é resgatado na BR-232, no Recife

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para prestar apoio, o animal foi avistado próximo ao viaduto da Av. Abdias de Carvalho

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Jacaré de 2 metros em risco de atropelamento é resgatado na BR-232, no RecifeJacaré de 2 metros em risco de atropelamento é resgatado na BR-232, no Recife - Foto: PRF/Divulgação

Um jacaré com cerca de dois metros que corria risco de ser atropelado e causar uma colisão no trânsito foi resgatado na noite dessa terça-feira (12). O animal foi encontrado por motociclistas no quilômetro 5 da BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para prestar apoio, o animal foi avistado próximo ao viaduto da Av. Abdias de Carvalho. O jacaré já havia sido contido pelos condutores para não cruzar a pista.

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Em imagens cedidas pela PRF, é possível ver o animal no acostamento da rodovia. Depois disso, as equipes fizeram a contenção do animal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Em seguida, a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente da Polícia Militar (CIPOMA-PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram capturar o animal", completou a PRF.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que recolheu o animal para avaliação e, posteriormente, "o jacaré será entregue ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS)".

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