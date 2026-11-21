RECIFE
Jacaré é capturado por bombeiros no Parque da Macaxeira, no Recife
Animal ainda tentou resistir, mas foi capturado pelos bombeiros
Um jacaré foi capturado por bombeiros na manhã deste sábado (21), no Parque Urbano da Macaxeira, localizado no bairro de mesmo nome na Zona Norte do Recife.
Imagens compartilhadas com a reportagem da Folha de Pernambuco pela página Guabiraba Ordinária mostram o animal tentando resistir à captura, feita com cordas, um cone de trânsito e outros instrumentos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência foi feito por volta das 4h50.
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A corporação confirmou que enviou uma equipe ao local para capturar o jacaré. O animal foi devolvido ao seu hábitat natural.