Ter, 14 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RMR

Jacaré é encontrado em piscina de condomínio em Camaragibe: "Nunca tinha aparecido", diz morador

Resgate foi feito pela Brigada Ambiental da Guarda Municipal de Camaragibe

Reportar Erro
Jacaré é encontrado em piscina de condomínio em CamaragibeJacaré é encontrado em piscina de condomínio em Camaragibe - Foto: Cortesia

Um jacaré foi encontrado na piscina de um condomínio localizado no quilômetro 8,5 de Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu no último domingo (12), em meio às fortes chuvas que atingiram a cidade e outras partes do estado ao longo do dia.

O animal foi encontrado nadando na piscina de uma residência do Condomínio Vila Bela D’Aldeia logo no início da manhã. Em vídeos compartilhados com a reportagem da Folha de Pernambuco, é possível ver o momento do resgate do animal, que foi feito após os próprios residentes acionarem as autoridades.

Leia também

• Recife: árvore cai, atinge ônibus e deixa via sem energia elétrica

• Comando Militar do Nordeste comemora 378 anos do Exército Brasileiro com solenidade no Recife

• Metrô do Recife retoma Linhas Centro e Sul após paralisação por queda de energia

Como tudo aconteceu
O registro foi feito por Carlyle Paes Barreto, jornalista de 53 anos. Ele mora no condomínio há 19 anos, e disse em entrevista que é vizinho da casa onde o animal foi encontrado.

"É um condomínio que fica a um quilômetro da estrada de Aldeia, então fica numa área menos urbana, cercada por Mata Atlântica. E lá já apareceu capivara, raposa, cobra na piscina, cobra, porco-espinho no jardim. Então é um lugar bem tranquilo, mas nunca teve incidente com nada. Mas nunca tinha aparecido um jacaré", disse.

Segundo ele, de primeira, acharam que se tratava de uma iguana, mas, ao observar o tamanho do animal - cerca de 1 metro - atestaram que se tratava de um jacaré, e que seria melhor acionar as autoridades.

  • Resgate foi feito pela Brigada Ambiental da Guarda Municipal de Camaragibe. - Foto: Prefeitura de Camaragibe/Divulgação
    Resgate foi feito pela Brigada Ambiental da Guarda Municipal de Camaragibe. - Foto: Prefeitura de Camaragibe/Divulgação
  • Resgate foi feito pela Brigada Ambiental da Guarda Municipal de Camaragibe. - Foto: Prefeitura de Camaragibe/Divulgação
    Resgate foi feito pela Brigada Ambiental da Guarda Municipal de Camaragibe. - Foto: Prefeitura de Camaragibe/Divulgação

"Foi no meu vizinho, não foi na minha casa. Quando ele acordou, viu uma mancha na piscina, e pensou que fosse uma iguana, porque aparece muito lá. Geralmente cai na piscina, a gente vai e resgata", contou.

A suspeita dos moradores é de que o animal chegou ao local por conta das chuvas que atingiram a cidade no dia. 

"Embaixo do condomínio, a uns 100 metros da entrada, passa um bracinho de rio, um riachinho. E como teve muito volume de água no final de semana, tanto é que destruiu a entrada do condomínio, o calçamento, ele apareceu", explicou Carlyle.

Resgate
Os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), e o resgate foi conduzido pela Brigada Ambiental da Guarda Municipal de Camaragibe. 

De acordo com a prefeitura da cidade, "após a captura, o animal foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangará), localizado na rodovia PE-16, onde passará por avaliação e cuidados especializados".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter