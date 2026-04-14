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RMR Jacaré é encontrado em piscina de condomínio em Camaragibe: "Nunca tinha aparecido", diz morador Resgate foi feito pela Brigada Ambiental da Guarda Municipal de Camaragibe

Um jacaré foi encontrado na piscina de um condomínio localizado no quilômetro 8,5 de Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu no último domingo (12), em meio às fortes chuvas que atingiram a cidade e outras partes do estado ao longo do dia.

O animal foi encontrado nadando na piscina de uma residência do Condomínio Vila Bela D’Aldeia logo no início da manhã. Em vídeos compartilhados com a reportagem da Folha de Pernambuco, é possível ver o momento do resgate do animal, que foi feito após os próprios residentes acionarem as autoridades.

Como tudo aconteceu

O registro foi feito por Carlyle Paes Barreto, jornalista de 53 anos. Ele mora no condomínio há 19 anos, e disse em entrevista que é vizinho da casa onde o animal foi encontrado.

"É um condomínio que fica a um quilômetro da estrada de Aldeia, então fica numa área menos urbana, cercada por Mata Atlântica. E lá já apareceu capivara, raposa, cobra na piscina, cobra, porco-espinho no jardim. Então é um lugar bem tranquilo, mas nunca teve incidente com nada. Mas nunca tinha aparecido um jacaré", disse.

Segundo ele, de primeira, acharam que se tratava de uma iguana, mas, ao observar o tamanho do animal - cerca de 1 metro - atestaram que se tratava de um jacaré, e que seria melhor acionar as autoridades.

Resgate foi feito pela Brigada Ambiental da Guarda Municipal de Camaragibe. - Foto: Prefeitura de Camaragibe/Divulgação

Resgate foi feito pela Brigada Ambiental da Guarda Municipal de Camaragibe. - Foto: Prefeitura de Camaragibe/Divulgação

"Foi no meu vizinho, não foi na minha casa. Quando ele acordou, viu uma mancha na piscina, e pensou que fosse uma iguana, porque aparece muito lá. Geralmente cai na piscina, a gente vai e resgata", contou.

A suspeita dos moradores é de que o animal chegou ao local por conta das chuvas que atingiram a cidade no dia.

"Embaixo do condomínio, a uns 100 metros da entrada, passa um bracinho de rio, um riachinho. E como teve muito volume de água no final de semana, tanto é que destruiu a entrada do condomínio, o calçamento, ele apareceu", explicou Carlyle.

Resgate

Os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), e o resgate foi conduzido pela Brigada Ambiental da Guarda Municipal de Camaragibe.

De acordo com a prefeitura da cidade, "após a captura, o animal foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangará), localizado na rodovia PE-16, onde passará por avaliação e cuidados especializados".

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