Jacaré é resgatado por policiais em via pública em Olinda
Resgate foi conduzido por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), na noite dessa quinta-feira (13)
Um jacaré que estava em via pública foi resgatado no bairro de Jardim Brasil II, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).
O resgate foi conduzido por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), na noite dessa quinta-feira (13).
Leia também
• Governo de Pernambuco abre seleção de 55 técnicos em administração para a UPE
• Pernambuco decreta ponto facultativo na sexta (21), um dia após feriado da Consciência Negra
• Raquel avisa a empresários: "Assumi a segurança pública em Pernambuco. É um problema meu"
"O efetivo foi acionado para a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o animal em via pública. Os policiais realizaram o resgate de forma segura", disse a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio de nota.
O jacaré foi levado à sede do BPA. A polícia informou que ele será encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas) Tangará, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, para receber os devidos cuidados.