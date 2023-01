A- A+

Dois jacarés, um bicho-preguiça, uma capivara e uma jiboia, que estavam em áreas residenciais no Recife e Região Metropolitana, foram resgatados pela Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), nessa segunda-feira (16).



Um dos jacarés foi encontrado em uma empresa na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e o outro na avenida Presidente Kennedy, em Olinda. Nesta última cidade, no bairro de Ouro Preto, foi encontrada uma jiboia, na rua Nestor Barbosa Lima.



Jacaré foi resgatado pelo Cipoma. Foto: Divulgação/PMPE

O bicho preguiça estava na rua Itaquitinga, em Cruz de Rebouças, Igarassu; e a capivara, na rua Joselândia, em Afogados, no Recife. De acordo com a Polícia Militar, foram os moradores que acionaram o Cipoma, que realizou todos os resgates no mesmo dia.



Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras-Tangará), no bairro da Guabiraba, na Zona Norte da capital pernambucana, onde ficarão sob os cuidados da equipe técnica, até que estejam aptos a serem reintroduzidos na natural.

Veja também

ciência Cientistas conseguem desviar raios usando laser