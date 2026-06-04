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justiça Jairinho terá que pagar R$ 400 mil a Leniel Borel, pai de Henry, por danos morais Juíza entendeu que o sofrimento causado pela morte de Henry dispensa comprovação específica e determinou que apenas o ex-vereador arque com a indenização ao pai do menino

Condenado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte de Henry Borel, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, também foi condenado a indenizar em R$ 400 mil o pai do menino, Leniel Borel, por danos morais. A decisão foi anunciada pela juíza Elizabeth Machado Louro durante a leitura da sentença, encerrada na madrugada desta quinta-feira, após onze dias de julgamento no 2º Tribunal do Júri do Rio.

Ao fixar o valor da indenização, a magistrada destacou que, embora a produção de provas durante o julgamento não tenha sido voltada especificamente para a mensuração do dano moral sofrido pela família, a reparação era devida diante da gravidade do caso.

— Relativamente ao pedido de indenização dos danos morais ao pai da vítima, Leniel Borel, embora a prova efetivamente produzida não tenha focado especificamente na avaliação do dano moral, fixo a indenização respectiva no valor de R$ 400 mil, valor amplamente adotado pela jurisprudência em casos análogos — afirmou a juíza.

Segundo a sentença, o pagamento deverá ser feito exclusivamente por Jairinho. Ao justificar a decisão, Elizabeth Machado Louro observou que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros em relação ao homicídio culposo reconhecido pelos jurados e destacou que a situação da mãe da criança era distinta.

— Condenando somente o acusado Jairo Souza Santos Júnior ao pagamento, considerando o perdão judicial concedido à corré, em razão de que a dor pela perda de um filho e o dano moral a ela correspondente surgem in re ipsa (uma expressão em latim que significa, em linhas gerais, 'presumido pelos próprios fatos') — disse a magistrada.

Na mesma decisão, a juíza manteve a prisão de Jairinho. Segundo ela, a medida se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente diante da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Os jurados — cinco homens e duas mulheres — condenaram o ex-vereador pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. Na dosimetria, a magistrada fixou pena de 35 anos, 6 meses e 20 dias pelo homicídio, 6 anos e 3 meses pela tortura e 2 anos pela coação, totalizando 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

Já Monique Medeiros teve a acusação de homicídio doloso desclassificada pelos jurados para homicídio culposo. Apesar do reconhecimento da negligência, a juíza concedeu perdão judicial pelo crime. Ela foi condenada apenas por omissão em relação à tortura sofrida por Henry, com pena de 1 ano e 4 meses de detenção, considerada integralmente cumprida.

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